Visszarántották a Molt a cáfolat hírére

Pozitív hangulat látszik ma a tőzsdéken, Ázsiában emelkedtek a piacok, Európában is kis emelkedés látszik, és az amerikai tőzsdék is feljebb kerültek. Az eurózóna délelőtt megjelent augusztusi inflációs adatát követően a Fed által preferált inflációs mutató, a PCE (személyes fogyasztási kiadások) árindex is megérkezett délután. Közben a magyar piacon is vannak izgalmak, a Mol árfolyama nagyot esett, miután az ukrán elnök tanácsadója, Mihajlo Podoljak egy új interjúban bejelentette, hogy 2025. január 1-től leáll a Barátság II. kőolajvezeték, amely Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot látja el orosz nyersolajjal. Később azonban visszarántották a Molt, miután Podoljak közölte , hogy az ukránok mégis teljesíteni fogják a meglévő szerződéses kötelezettségeiket.