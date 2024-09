Javulhat a patikák ellátottsága egy gyógyszeripari együttműködéssel

Együttműködési megállapodást kötött a Novartis Hungária és a Goodwill Pharma, amivel várhatóan nőni fog a hazai gyógyszerellátás-biztonság, hosszú távon pedig a kutatás-fejlesztés területére is kiterjedhet a két cég együttműködése.

A szeptember 2-án induló együttműködés több százezer magyarországi beteg gyógyszerellátását könnyíti meg, hiszen a Goodwill Pharma szeptembertől többek között krónikus obstruktív tüdőbetegség kezelésére szolgáló termékek, illetve két új, az asztma kezelésére szolgáló készítmény hazai disztribúcióját és promócióját fogja átvenni a Novartis Magyarországtól, majd a tervek szerint januártól a teljes szemészeti portfoliót is átveszi a magyar tulajdonú cég. Az együttműködés a későbbiekben további gyógyszerekkel bővülhet, illetve hosszú távon akár regionális szintre is léphet, valamint a kutatás-fejlesztés területére is kiterjedhet.

A kibővült termékportfóliónak köszönhetően új terápiás területekre léphetünk be, valamint a már meglévő területeken is új készítményekkel jelenhetünk meg. Együttműködésünk egyik fő mozgatórugója, hogy biztosíthassuk a hazai gyógyszeripari szereplők, kis- és nagykereskedők zökkenőmentes ellátását. A várakozásunk az, hogy ennek köszönhetően kiegyensúlyozottabb lesz a magyar tulajdonú független patikák ellátása is, köszönhetően a már kiépített széleskörű kapcsolatrendszerünknek és ezzel segíthetjük az ellátásbiztonságot

- mondta Dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapító-tulajdonosa az együttműködést bejelentő sajtóeseményen.

„Most induló közös munkánk hozzájárul azon célunk eléréséhez, hogy a megfelelő gyógyszerek a lehető leggyorsabban jussanak el a betegekhez és hosszú távon is biztonsággal elérhetőek legyenek, valamint hogy újabb és újabb innovatív terápiákkal támogathassuk a magyar betegek ellátását” – ezt pedig már Colette Matz, a Novartis Magyarország vezérigazgatója mondta a szerződéskötés kapcsán.

Címlapkép forrása: GoodWill Pharma