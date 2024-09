Nyakunkon a fordulat a népszerű befektetésnél - Ide érdemes most tenni a pénzt

Rázós napok előzik meg a piacokon a Federal Reserve jövő heti kamatdöntését. A fordulat már biztos, tehát jön a kamatvágás, a jegybank pedig kommunikációjával várhatóan igyekszik majd hűteni az ismételten felerősödő recessziós félelmeket, melyek mérséklődésével a befektetési környezet is átrendeződhet. Mutatunk egy olyan befektetési lehetőséget, amellyel nagyot lehet profitálni a közelgő paradigmaváltásból.

Erre az eseményre figyel most mindenki

Augusztusban fontos kérdésre kaptak választ a befektetők, ugyanis hosszú várakozást követően eldőlt, hogy szeptemberben már jön a várva várt kamatcsökkentés az Egyesült Államokban. A vágás mértékével kapcsolatban azonban megoszlanak a várakozásokat, látva az elmúlt napokban érkező, az amerikai gazdaság lassulására utaló makrogazdasági adatokat.

Jelenleg 71 százalékos az esélye a 25 bázispontos vágásnak, a rossz adatokat látva azonban felerősödtek azok a hangok, melyek szerint a Fednek 50 bázispontos vágást kellene végrehajtania.

A kamatvágás mellett a piaci szereplők a jegybank kommentárjait is fokozott érdeklődéssel fogják figyelni jövő héten, amennyiben pedig kommunikációjával a Fed képes lenne mérsékelni a jelenlegi recessziós félelmeket, úgy több olyan befektetés is lehet, amely hátszelet kaphat Jerome Powelléktől. Ezek közül a befektetési lehetőségek közül mutatunk most egyet,