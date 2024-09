A guru szerint ezeket a megütött chiprészvényeket érdemes venni

Úgy gondolom, hogy a chiprészvények túl nagyot estek. Minden ok, amiért az év elején kedveltük ezt a csoportot, továbbra is megmaradt

- fogalmazott Cramer.

Az elmúlt hetekben a chipszektor komoly visszaesést mutatott. A VanEck Semiconductor ETF nevű, félvezetőket tartalmazó tőzsdén kereskedett alap több mint 18 százalékot esett a júliusi 52 hetes csúcsához képest. Cramer azonban rámutatott, hogy az alap még mindig 25 százalékos pluszban van idén, és a szektor ralijának le kellett hűlnie, mivel túl gyors volt az emelkedés.

A Wall Street aggódik a mesterséges intelligenciára fordított vállalati kiadások csökkenése és egy esetleges recesszió miatt. Egyes befektetők attól tartanak, hogy az AI-technológiába befektető vállalatok nem látják megfelelően megtérülni befektetéseiket, és csalódást okozott nekik az Nvidia legutóbbi gyorsjelentése. Cramer szerint azonban az Nvidia legutóbbi eredményeit nem a kereslet, hanem a kínálat hiánya befolyásolta. Úgy véli, az AI-boom továbbra is "nagyon is valós", és a vállalatok továbbra is költenek az AI-infrastruktúra kiépítésére.

Cramer viszont most nem az Nvidiára fókuszált, hanem három másik chiprészvényt emelt ki, amelyek lejöttek a korábbi csúcsaikról.

AMD: Bár Cramer szerint az Nvidia riválisa a félvezetők terén, azt állította, hogy az AMD termékei iránt stabil kereslet mutatkozik, és az Nvidia mögött a második helyet foglalja el. Erősnek tartotta az AMD legutóbbi negyedéves jelentését és a nyáron bejelentett néhány üzlet is.

Micron: Cramer a Micront „a memóriachipek piacvezetőjének” nevezte, és azt mondta, hogy az adatközpontok kiépítéséhez memóriára van szükség. Hozzátette, hogy szerinte a részvény jelenleg olcsó a következő pénzügyi évre vonatkozó várakozások alapján.

Arm: Az Arm árfolyama több mint kétszeresére nőtt a körülbelül egy évvel ezelőtti piaci debütálása óta, és a chiptervező licencdíjai kiszámítható bevételi forrást biztosítanak számára - mondta Cramer. Arra is rámutatott, hogy a részvények hétfőn lendületbe jöttek, miután egy jelentés szerint az Apple az ő chipdizájnját fogja használni az iPhone 16-hoz.

