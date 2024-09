Sztrájkig fajulhat a Volkswagen-csoport vészintézkedése

A Volkswagen több évtizedes kollektív szerződéseket kezdett el felmondani miközben Németországban elbocsátásokra, valamint a termelés csökkentésére készül. A szakszervezetek sztrájkkal fenyegetik a vállalat vezetését.

A Volkswagen-csoport kedden bejelentette, hogy hat munkaügyi megállapodást megszüntet Németországban, miközben a vállalat és a szakszervezetek közötti feszültség fokozódik. A cég azzal indokolta a lépést, hogy a jelenlegi gazdasági kihívások miatt szükségesnek látja a megállapodások felmondását. Az intézkedés kiterjed többek között a 1994 óta érvényben lévő foglalkoztatási védelmi megállapodásra, valamint a vezető beosztású és szakképzett munkavállalókra vonatkozó bérmegállapodásokra is.

A Volkswagen vezetősége szerint a mostani döntés célja, hogy hosszú távú kilátásokat biztosítson a vállalat számára, és elősegítse a rövid távú versenyképesség növelését. A munkahelyek védelme 2025. június 30-ig fennmarad, de addig is tárgyalásokat kezdenek a munkavállalói képviselőkkel az új feltételekről.

A szakszervezetek és a munkástanácsok hevesen tiltakoznak a döntés ellen, és sztrájkot lengettek be.

Daniela Cavallo, a Volkswagen Munkástanács elnöke kijelentette, hogy „heves ellenállást tanúsítanak” a munkahelyek megszüntetésére irányuló történelmi támadás ellen, és a szakszervezeti tárgyalók sem fogadják el csendben a megállapodások felmondását. Thorsten Gröger, az IG Metall szakszervezet vezető tárgyalója, külön hangsúlyozta, hogy a munkavállalók biztonsági hálója épp a mostani kihívások idején lenne a legfontosabb – írja a CNBC.

Thorsten Gröger, a helyi szakszervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy most már szóba kerültek a lehetséges sztrájkok, mivel azzal fenyegetőzött, hogy „ez egy olyan vita lesz, amelyet a Volkswagen szívesebben elkerülne” – számolt be a Financial Times.

A döntés hátterében az autóipar átalakulása áll, melyet az elektromos autókra való átállás és az ezzel járó gazdasági bizonytalanság okoz. A Volkswagen már korábban is figyelmeztetett arra, hogy gyárbezárások is elképzelhetőek Németországban, amit korábban kizártak. A vállalat szerint ezek az intézkedések nélkülözhetetlenek a versenyképesség növeléséhez a jelenlegi gazdasági helyzetben.

A Volkswagen-csoport Magyarországon is rendelkezik érdekeltségekkel, többek között a győri Audi gyár révén, amely az egyik legnagyobb munkaadó és befektető az országban. A magyar részleget egyelőre még nem érték el a németországi helyzet hatásai. Kockázatot csak az jelenthet, hogy a cég globális stratégiája és átalakulása az egész vállalatcsoportot érinti.

A cég részvényei lejtmenetbe kerültek az elmúlt hetekben.

