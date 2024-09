Jön a 4iG új tévé platformja - Mire számíthatnak a nézők?

Stratégiai megállapodást kötött augusztusban a 4iG Csoport és az RTL Magyarország, amely kiterjed az RTL Magyarország televíziós csatornáinak, illetve az RTL+ streamingszolgáltatás terjesztésére, valamint műsorgyártási területeken történő együttműködésre. A megállapodás részleteiről beszélt ma Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese, Tábori Tamás, a 4iG Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese és Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója.

Az augusztusban bejelentett stratégia megállapodás értelmében a 4iG Csoport egyedüli hazai távközlési szolgáltatóként biztosíthatja ügyfeleinek jövő év januárjától az RTL Magyarország teljes portfólióját, legyen szó lineáris televízióról, streaming szolgáltatásról vagy szabadon fogható csatornáról.

A megállapodás hátterével kapcsolatban Vidus Gabriella elmondta, hogy hosszú évek óta vannak együttműködések, terjesztési megállapodások a 4iG Csoport leányvállalatai és az RTL között, így az üzleti együttműködés nem teljesen újkeletű.

Nagyon erős piaci verseny jellemző ebben a szektorban mind a tartalom, mind pedig a lineáris szolgáltatások területén.

A 4iG Csoport számára Magyarországon is a távközlési szolgáltatások, így a streaming szolgáltatások területén is a piacvezető pozíció megszerzése a cél. Az RTL Magyarország szándéka, hogy minél több háztartásba jusson el, mind lineáris, mind streaming felületeivel, mind azok tartalmaival. Az RTL Magyarország is felismerte, hogy a lineáris és streaming felületek együtt jelentik a jövőt – áll a közleményben.

Tábori Tamás hozzátette, hogy az árbevételük zöme lakossági ügyfelektől jön, ebben sikeresek akarnak lenni. Olyan megoldásokat kerestek, ami az ügyfeleinknek pluszértéket, exkluzivitást hoz, ráadásul egy olyan időszakban vagyunk, amikor máshogy reagál a piac a megváltozott szokások miatt, mint 10-20 éve.

Külföldön elindult az a trend, hogy a streamingszolgáltatók és a platformok összefognak, ez főként ott látszik, ahol a streamingszolgáltatás már előrébb jár.

Magyarországon korai temetni a lineáris piacot, az hogy milyen gyorsan, milyen ütemben jönnek a változások, nagy a bizonytalanság. A tempó nagyrészt a fogyasztón múlik, a Covid egy lökést adott ennek, esténként a nézők jelentős része már nem csak lineáris televízió fogyasztó, itt generációs különbség is van. De a két üzleti modellnek meg kell férnie egymás mellett, mind a két réteget ki kell szolgálni – mondta el Vidus Gabriella.

Azzal kapcsolatban, hogy a hazai árérzékeny piacon hogyan lehet árazni ezeket a szolgálatásokat és lesz-e drágulás, Tábori Tamás elmondta, hogy az inflációkövető áremeléseket azért kellett megtenni, mert a költségek is emelkedtek, a tévétermék profitabilitása nem jár az egekben. Magyarországon az egy fogyasztóra jutó átlagos árbevétel messze van az amerikaitól, és nem is reális, hogy nagyon drága legyen itthon, van egy határ. A streaming szolgáltatóknál viszont hiába vannak áremelések, ezek a tartalmak értéket képviselnek, így nem csökkennek az előfizetői számok. A tartalomelőállítási költségek nőnek, meg kell találni azt az árazást, amivel van értelme jó tartalmat előállítani. Magyarországon sokáig nem voltak hajlandóak a fogyasztók digitális tartalmakért fizetni, most érzékelhető változás.

A 4iG az új televíziós platformjával kapcsolatban elmondta, hogy a Vodafone Magyarország tévés előfizetői jelenleg a Vodafone Csoport számára gyártott, egyedi szoftverkörnyezetet futtató Vodafone TV set-top boxot használhatják a kódolt digitális kábeltévé-csatornák vételére. A platformváltás hátterében a Vodafone Magyarország 2023 januári tulajdonosváltása áll, melynek következtében a magyar vállalatnak le kell válnia a Vodafone Csoport rendszereiről.

Az új TV platformmal a 4iG Csoport elsődleges célja, hogy szintet lépjen a tartalom aggregációban, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfelek egy integrált platformon érjék el a lineáris, video-on-demand és streaming tartalmakat.

A jövőbeni tervek között szerepelnek a cél a perszonalizációra építhető szolgáltatások körének bővítése (pl. személyes műsorajánlók) és a digitalizáció fejlesztése.

2024 szeptemberében megkezdődött az új TV platformra való átállás, így a Vodafone-hoz érkező új ügyfelek TV előfizetés esetén már az új UI-val ellátott médiaboxot kapják, illetve megkezdődik a meglévő Vodafone ügyfelek fokozatos migrációja az új platformra. Az átállás egy rendkívül összetett folyamat, ezért a platform szolgáltatásai, arculata a márkaváltással fokozatosan bővülnek majd. A OneTV nevű új TV platform 2025 első felében megújuló arculattal és logóval érkezik majd okostelefonokra (OneTV mobilalkalmazás), webre és tévékre (set-top boxokra).

A piac kilátásaival kapcsolatban elmondták, hogy a magyar piac jelenleg csak lassan (4-5 éves késéssel) követi a nyugat-európai trendeket, ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően a hazai OTT piac folyamatosan növekszik, az elkövetkező években pedig várhatóan még több streaming platform és szolgáltató jelenik meg Magyarországon is. Magyarországot nézve elmondható, hogy továbbra is tévénéző nemzet vagyunk, de egyre inkább megfigyelhető a streaming szolgáltatások elterjedése. Más piacokhoz képest hazánkban az átlagnál még mindig magasabb a lineáris tévénézéssel eltöltött idő, még akkor is, ha csökkenő tendenciát mutat.

2023-ban összességében a hazai háztartások 1/5-e, mintegy 820 ezer, használt valamilyen VoD (Video on Demand)/streaming szolgáltatást, és ezek 87%-a fizetett is a szolgáltatásért, míg közel 1/10 részük [13%] egyéb módon (pl. jelszómegosztással) használta azokat. A riport szerint a streaming felhasználók 1/5 része naponta használ ilyen szolgáltatást, további 53%-uk pedig hetente legalább 1 alkalommal. A jelentés alapján megállapítható, hogy a streaming és a lineáris TV szolgáltatás általában kiegészíti egymást.

A 4iG Csoport szakértői úgy látják és arra készülnek, hogy a lineáris tévé fogyasztásra általánosságban továbbra is lesz igény, a streaming növekedése ellenére is. A változást leginkább abban látják, hogy minden szereplőnek újra kell gondolnia a helyét ebben a folyamatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images