Value chAIned: forradalmasítja az értékláncokat az AI?

A különböző beszállítói és partneri értékláncokban a szereplők közötti együttműködés mindig is a hatékonyság és a siker kulcsa volt, de most az AI megjelenése újfajta lehetőségeket teremt és további kérdéseket vet fel. Az ellátási lánc miként változik az AI hatására? Mennyire sérülékenyek ennek a láncnak az elemei? Mit kezdünk az értékláncban az AI hatására felszabadult idővel? Kié lesz a haszon? Milyen globális gazdasági hatásai lesznek ennek? Erről kérdeztük Keleti Arthur kibertitok jövőkutatót, az ITBN , Informatikai Biztonság Napja Conf-Expo alapítóját, aki a 2024-es ITBN hívószavául választotta a value chAIned, azaz az értékláncok és az AI adta kötöttségek és lehetőségek témáját.

Új időszámítás kezdődött: milyen értékek maradnak meg a rohanó AI mellett? Hogyan változik a kibervédelem, merre alakulnak az értékláncok? Nézz szembe a jövővel, vár az idén 20 éves ITBN Conf-Expo 2024. 09. 25-én a Lumin8-ban! Válts jegyet 30%-os kedvezménnyel a KEDV-TQYMSH kóddal!

Az AI technológiák beépítése egyre több munkafolyamatba válik lehetővé. Hogyan hat ez az értékláncokra? Erősíti, vagy inkább gyengíti azokat?

Keleti Arthur: Az AI integrációja a munkafolyamatokba összetett hatásokkal jár. Az automatizálás növeli a hatékonyságot és a termelékenységet, ami első ránézésre az értékláncok erősödését eredményezi. Azonban ennek van egy másik oldala is: az értékláncok egyre inkább függővé válnak a technológiától, sőt, a folyamatok értékteremtési képessége és mértéke közvetlenül függ össze az AI-al és ezáltal mind gazdasági, mind műszaki szempontból sérülékenyebbé is válnak. Ha egy AI-alapú rendszer meghibásodik, vagy akár támadás éri, annak hatása az egész láncra sokkal jobban kihat, mint korábban.

Az automatizáltság növelése kulcseleme az AI-nak, amennyiben egy lánc létfontosságú intézményeket szolgál ki, például az egészségügyi vagy az energetikai szektort, egy esetleges támadás további súlyos következményekkel járhat. Az idei ITBN-en külön foglalkozunk majd azzal, hogy ezek a rendszerek (AI-al és anélkül) mennyire sérülékenyek, és hogyan lehet biztosítani a védelmüket. Azt is részletesen tárgyaljuk, hogy hogyan segít a technológia nem csak az ellátási láncok optimalizációjában, hanem a biztonságuk megteremtésében is. Az értékláncon belüli együttműködés a siker kulcsa. Azonban az AI megjelenése újfajta kihívásokat és lehetőségeket teremt. Az automatizált rendszerek és a gépi tanulás képesek jelentősen növelni a termelékenységet, az ember-gép kapcsolatokban új dimenziókat nyitnak, de ezzel párhuzamosan átrendezik a munkaerőpiacot és a gazdasági viszonyokat. Az AI megszabadítja az embereket az ismétlődő, monoton feladatoktól, sőt, az összetett, nagyon is emberi részmunkáktól, de egyúttal kérdéseket is felvet:

mi lesz a munkaerő sorsa, ha a gépek átveszik vagy nagyban az ember helyett végzik ezeket a feladatokat? És amikor a népszerű programtárak több mint 40%-ban már benne van az AI “keze”, akkor a termelékenységből származó haszon kihez kerül majd?

Mit kezdünk mi vagy akár egy egész cég az AI által felszabadult idővel? A cég portfoliót válthat, még csődbe is mehet, de az ember nem? Jogos félelem, hogy az AI előbb-utóbb elveszi vagy annyira megváltoztatja a munkánkat, hogy nem kell majd a mai értelemben dolgozni? Az érintettek köre egyre csak nő. Mit fog csinálni a jövő embere, munka helyett?

Egyrészt igaz, hogy az AI egyfajta alkalmazásban kiszoríthatja az embereket bizonyos munkakörökből, különösen azokból, amelyek automatizálhatóak. Más területeken viszont az emberrel együttműködve, amolyan tanácsadó, társ, segítő szerepbe léphet. Ehhez azonban meg kell tanulnunk azzal a gondolattal együtt élni, hogy az AI több mint számítógép, tehát nemcsak tempóban vagy mennyiségben, hanem minőségben is jobb vagy több lehet az embernél.

Ezáltal az AI lehetőséget ad arra, hogy új területeken hasznosítsuk az emberi találékonyságot, kíváncsiságot, kreativitást és innovációt.

A monoton, ismétlődő feladatok automatizálása révén több időnk marad olyan munkákra, amelyekhez emberi intuíció és kreativitás szükséges, amit viszont szintén tud támogatni ez az új megoldás. Ezzel együtt a gazdasági szereplőknek alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Az ITBN 2024-es hívószava, a "Value chAIned" is erre a dinamikus változásra utal: az értékláncok újraformálódnak, összekapcsolódnak, de egyúttal kötöttségeket is hoznak létre, amelyeket meg kell értenünk és kezelnünk kell.

Ha már felvetetted a kérdést, szerinted kié lesz az AI technológiák által termelt haszon? Hogyan alakul át a termelékenység?

Valóban nagy kérdés az, hogy az AI által termelt érték hogyan oszlik el a láncon belül. És persze az is, hogy ebből mennyit kell elvinnie az államoknak és visszatáplálniuk a társadalomnak, hiszen ebből minimum oktatási, átképzési feladatok fakadnak, nem beszélve azokról az emberekről, akiket nagymértékben vagy teljesen kiváltanak az AI-megoldások. A nagyvállalatok, amelyek jelentős erőforrásokat tudnak befektetni az AI fejlesztésébe és ki tudják fizetni az AI folyamatos használatával járó “intelligencia” költségeit, valószínűleg jelentős előnyökre tehetnek szert. Azonban fontos, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint a társadalom egésze is részesüljön ebből a haszonból. A termelékenység növekedése egyértelmű, de ennek gyümölcseinek elosztása már korántsem az. Az ITBN-enerre is kitérünk majd, megvizsgálva, hogyan lehet az AI-t úgy integrálni az értékláncokba, hogy az ne csak egy szűk réteg számára jelentsen előnyt, hanem szélesebb körben is értéket teremtsen.

Hogyan készülhetnek fel a vállalatok az AI által vezérelt értékláncok kihívásaira?

Az első lépés a tudatosság és a felkészülés. A vállalatok ma még óvatosak, de az az érzésem, hogy az új technológia adta nagyságrendi fejlődések lehetősége és tempója mindegyiket be fogja szippantani.

A vállalatoknak meg kell érteniük, hogy az AI nem csak egy eszköz, hanem egy teljesen újfajta gondolkodásmódot is igényel. Gondoljunk csak arra, hogy egy AI rendszer önmagát is képes teljesen új feladatokra is betanítani, sőt, akár saját magát is képes javítani, fejleszteni, ha erre utasítást és erőforrást kap.

Az értékláncok átalakulása nem csak technológiai, hanem szervezeti és stratégiai kérdés is. A vállalatoknak meg kell találniuk a helyüket az új struktúrákban, és fel kell készülniük a folyamatosan változó környezetre. Az ITBN rendezvényen konkrét eseteken keresztül mutatjuk be, hogyan lehet ezt megvalósítani, és hogyan lehet kihasználni az AI-ban rejlő lehetőségeket.

Melyek lesznek az idei ITBN legfontosabb témái?

Az ITBN Conf-Expo 2024 az informatika és a kibertér legfontosabb kérdéseit tárgyaló rendezvények egyik csúcspontja lesz. Ez a csúcspont a védelem gondolata köré szerveződik, ahogy a befektetéseket, a munkát, az adatokat, úgy az előállított értéket is védeni kell. Ez egy szemléletmód. A konferencia központi témája a "Value chAIned", amely az AI technológiák által átalakított értékláncokra fókuszál ugyan, de ennél sokkal szélesebb spektrumot fed le.

Ilyen például a modern kiberhírszerzés kérdése, amely ma már nemcsak a nemzetállamok, hanem a vállalatok szintjén is kritikus jelentőségű. A konferencián olyan szakértők osztják meg tudásukat, akik nap mint nap a kiberbűnözés elleni harc frontvonalában állnak, és megmutatják, hogyan védekezhetünk a digitális térben leselkedő veszélyek ellen. Ez különösen fontos egy olyan világban, ahol a deepfake technológiák révén bárki hitelességét és hírnevét támadhatják. Az ITBN-en betekintést nyerhetünk abba, hogyan lehet ezekkel a manipulációkkal szemben megvédeni magunkat és vállalatainkat.

A NIS2 szabályozás is jelentős téma lesz, hiszen ez az európai szintű irányelv alapvetően formálja majd át az ellátási láncok biztonságát és a vállalati működést. Az rendezvényen gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, hogyan zajlik majd egy NIS2 audit, és milyen lépéseket kell megtenni a sikeres megfelelés érdekében.

De nem csak a gazdasági és technológiai témák kerülnek előtérbe. Az adatvédelem kérdése is rendkívül aktuális, különösen egy olyan időszakban, amikor mindannyian kénytelenek vagyunk szembesülni azzal, hogy a digitális világ milyen mértékben befolyásolja a személyes szabadságunkat. Az ITBN-en Max Schrems, az európai adatvédelmi jogok úttörője osztja meg tapasztalatait arról, hogyan védhetjük meg adatainkat a modern technológiák világában, és milyen társadalmi következményei vannak az adatkezelési gyakorlatoknak.

A digitális függőség és az AI technológiák emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása szintén kulcstémák lesznek. Az eseményenfoglalkozunk azzal, hogy a Z generáció milyen mértékben függ a technológiai eszközöktől, és milyen következményei vannak ennek a mindennapi életükre. De arról is beszélünk, hogy az AI milyen szerepet játszhat a jövő személyes kapcsolataiban, és hogy a digitális technológia hogyan változtatja meg az emberi interakciókat.

Összességében az idén 20 éves ITBN Conf-Expo 2024 nem csupán a technológiai újításokról szól, hanem arról is, hogy miként tudjuk megérteni és kezelni azokat a mélyreható változásokat, amelyeket ezek a technológiák hoznak magukkal. Ez az esemény mindazok számára hasznos lesz, akik szeretnék jobban megérteni a digitális világ jövőjét és annak hatását az életünk minden területére és egyben szeretnék megvédeni vállalkozásaikat, családjukat, saját magukat a kibertér és az AI jelentette új problémáktól.

Új időszámítás kezdődött: milyen értékek maradnak meg a rohanó AI mellett? Hogyan változik a kibervédelem, merre alakulnak az értékláncok? Nézz szembe a jövővel, vár az idén 20 éves ITBN Conf-Expo 2024. 09. 25-én a Lumin8-ban! Válts jegyet 30%-os kedvezménnyel a KEDV-TQYMSH kóddal!

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.