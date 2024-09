Nagy izgalmak jönnek a magyarok egyik kedvenc befektetésénél

Nagyon jó éve van a magyar tőzsdének: globális viszonylatban is az élmezőnybe tartozik a BUX, emellett pedig a Mol kivételével az összes blue chip árfolyama is erős két számjegyű emelkedésben van idén. Ráadásul a kispapírok között is találunk remek sztorikat, ebből adódóan pedig nagy emelkedéseket is. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvényt mutatunk be, amely egyike volt a hazai befektetők kedvenceinek az elmúlt évben, most pedig izgalmas lehetőségek lehetnek ebben a részvényben.