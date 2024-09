Itt az idő bitcoinba fektetni?

Szerda este elkezdődött a várt kamatvágási ciklus Amerikában, a Federal Reserve pedig egyből 50 bázispontot vágott a kamaton, amire legutóbb több mint 4 éve volt példa. Ugyan a döntéshozók állításuk szerint nem félnek a recessziótól az Egyesült Államokban, az 50 bázispontos vágás azért önmagában mégis beszédes. Jól mutatják ezt piaci reakciók is, hiszen a vezető részvényindexek, a nemesfémek, valamint a kriptovaluták piacán is nagyobb emelkedést hozott a szerdai döntés. A bitcoin ráadásul egy fontos szintet is áttört, így megnéztük, hogy érdemes-e most bitcoinba fektetni.