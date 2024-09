Megvolt a hét eseménye - Száguldás jött a részvénypiacokon

A német DAX index egyik leggyengébb tagja ma a Magyar Telekom anyacégének, a Deutsche Telekomnak a részvénye. Már 3 százalék mínuszban is állt az árfolyam, jelenleg 1,8 százalék a mínusz. Az ok részben az, hogy a német konszern amerikai leányvállalata, a T-Mobile US tegnap bejelentette, hogy 2027-ig 50 milliárd dollár értékben fizet osztalékot és vesz vissza részvényeket, a piaci szereplők azonban ennél magasabb összegre számítottak, és most azt árazzák, hogy a Deutsche Telekomnál is a vártnál kisebb részvényesi javadalmazás jöhet.