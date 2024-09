Beárazhatták a tőzsdék a nagy kamatvágást?

Portfolio 2024. szeptember 20. 08:28

A Federal Reserve által szerdán megkezdett kamatcsökkentési ciklus vegyes reakciókat váltott ki a befektetők körében: míg sokan üdvözölték a lépést, mások már most amiatt aggódnak, hogy a már most is magas értékű amerikai részvénypiac további emelkedése korlátozott lehet.