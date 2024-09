Szinte visszaköszön a nyár - Mi folyik itt?

Szombaton zavartalanul napos, száraz időben lesz részünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.

Vasárnap derült, napos, száraz időre számíthatunk, hajnalban elvétve ködfoltokkal. Hétfőn nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, kevés gomolyfelhő is képződhet, de csapadék még nem várható. Kedden változó vastagságú felhőzet vonul nyugatról kelet felé, emellett több-kevesebb napsütés is lehet. Több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Szerdán főleg keleten valószínű szórványosan csapadék.

