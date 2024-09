Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. szeptember 24. 08:16

Pozitív felütéssel indították a hetet a tőzsdék, az európai és az amerikai indexek is emelkedtek tegnap. Ezt követően ma Ázsiában is folytatódott az emelkedés, a hongkongi Hang Seng index több mint 3 százalékkal került feljebb, miután Peking egy sor politikai lazító intézkedést jelentett be Pan Gongsheng jegybankelnök tájékoztatóján. Ami pedig az európai tőzsdéket illeti, az előjelek alapján itt is emelkedéssel indulhat a nap. Itthon a Magyar Nemzeti Bankra figyelünk, hiszen ma érkezik az MNB kamatdöntése, az elemzők várakozása szerint 25 bázisponttal csökkent kamatot a jegybank.