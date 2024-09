Nagyon fontos szintet tört át az OTP

Eseménydús napja volt a magyar tőzsdének: nemcsak a BUX, de a Richter is új történelmi csúcson zárt csütörtökön, míg az OTP árfolyama közel 3 éves csúcson fejezte be a kereskedést. A bank részvényei ráadásul egy nagyon fontos szintet is áttörtek a hét utolsó előtti kereskedési napján.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.