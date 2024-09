Vezető magyar tudósok figyelmeztetnek: azonnal cselekedni kell a klímaválság miatt

A klímatudomány 10 üzenete az élhető jövőért kezdeményezés keretében 11 meghatározó hazai tudós kongatja a harangot egy nyilatkozatban a klímaváltozás és annak következményei miatt. Többek között azt hangoztatják: káros és elfogadhatatlan, ha egy környezetet erősen szennyező áru vagy szolgáltatás olcsóbb, mint a környezetet kevésbé terhelő alternatívája.

A kezdeményező 11 szakember:

Bartholy Judit, meteorológus, ELTE egyetemi tanára, az MTA doktora, a földrajztudományok kandidátusa Felsmann Balázs, közgazdász, MTA köztestületének tagja Gelencsér András, vegyészmérnök, Pannon Egyetem rektora, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Haszpra László, meteorológus, ELTE, Pannon Egyetem, MATE egyetemi tanára, az MTA doktora Köves Alexandra, ökológiai Közgazdász, a Corvinus Egyetem docense Lakatos Mónika, meteorológus, a Hungaromet éghajlati szakértője, MTA köztestületésnek tagja Mádlné Szőnyi Judit, hidrogeológus, ELTE egyetemi tanár, MTA doktora Pintér László, agrárökológus, CEU professzora Sulyok Katalin, jogász, biológus, ELTE tanársegéde Szathmáry Eörs, széchenyi-díjas evolúcióbiológus, ELTE egyetemi tanára, MTA rendes tagja Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, CEU professzora, az IPCC alelnöke

"Mi, a magyar klímatudományban és a kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek korunk hatalmas és egyre nagyobb problémát jelentő környezeti kihívásainak tudatában, felelősséget érezve a jelen és jövő generációk élhető létfeltételeinek biztosítására, látva, hogy az éghajlatváltozásra adott eddigi globális és hazai válaszok, habár mutatnak részeredményeket, összességében nem eredményeznek kellő változásokat, azzal a céllal, hogy elősegítsük a szükséges pozitív változások felgyorsítását, illetve elindítását, és, hogy tudásunkat és hitelességünket felhasználva

hozzájáruljunk az érdemi társadalmi párbeszéd elindulásához, illetve magasabb cselekvési szintre emeléséhez a klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredmények alapján

az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet a klímaváltozás hatásaival, illetve a problémák kezelési lehetőségeivel kapcsolatban" - kezdődik a dokumentum.

A szakemberek 10 pontban foglalták össze üzeneteiket, amelyekből néhány részletet emelünk ki, a teljes nyilatkozat ide kattintva olvasható.

1. Szembe kell nézni a problémákkal. "A bioszféra pusztításáért, az erőforrások kimerítéséért, és a már most érzékelhető és egyre súlyosabbá váló éghajlati változásokért elsősorban az emberi tevékenység a felelős, amely minden korábbinál nagyobb léptéket ölt és mértéke folyamatosan növekszik." (...) "A környezeti folyamatokba az emberi tevékenység számos egyéb módon is jelentősen beavatkozik és negatív változásokat okoz, nem az éghajlatváltozás az egyetlen környezeti probléma."

2. Az éghajlatváltozás negatív hatásai már most érzékelhetők és súlyosbodni fognak. "(1) hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, mely komoly egészségügyi kockázatokkal jár, (2) heves esőzések következtében kialakuló árvizek, villámárvizek, melyek a mezőgazdasági termelést ellehetetlenítik, illetve hegyvidéki környezetben komoly földcsuszamlásokat, sárlavinákat indíthatnak, (3) a jelentős melegedéssel együtt megjelenő új kártevők a fertőzések és járványok elterjedésével jelenthetnek újabb kihívásokat, (4) száraz időszakok, aszályok gyakoriságának növekedése, amelyek egyrészt az élelmezésbiztonságot veszélyeztetik, másrészt növelik a tűzvészek esélyét, (5) mérsékeltövi viharok, trópusi ciklonok, hurrikánok intenzitás és gyakoriság növekedése, mely a szélviharok révén okoz komoly károkat, (6) mindemellett az épített környezetben és egyéb infrastruktúránkban kiemelt mértékű károkat okozhat az eddig felsorolt veszélyek bármelyikének megjelenése".

3. Alkalmazkodás vagy kibocsátás-csökkentés helyett alkalmazkodás ÉS kibocsátás- csökkentés most azonnal. (...) "egyszerre kell hangsúlyt fektetni egyrészt a kárt okozó tevékenységek fékezésére, lehető legkisebbre szorítására, illetve megszüntetésére, másrészt pedig fel kell készülnünk az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra". (...) "az azonnali, akár alacsonyabb mértékű kibocsátás-csökkentés többet jelent az okozott károk mérséklése érdekében, mint a későbbre halasztott, akár jelentősebb mértékű csökkentési intézkedések".

4. A legtöbbet a legtehetősebbek tehetik. "Amennyiben senki más nem változtatna, csak a magyar lakosság leggazdagabb 1%-a csökkentené az energiafelhasználását az EU-s átlagra, Magyarország energiafelhasználása egytizedével csökkenne. Ha pedig a felső egytized tenne ugyanígy, az energiafelhasználás közel harmadával csökkenne".

5. A különböző cselekvéseknek egymást erősíteniük kell. (...) "A mezőgazdaság is nyer abból, ha kellően nagy területeken fenntartjuk a természetes ökoszisztémákat".

6. Természeti stabilitás nélkül nincs jövőnk. "Erdeink, mezeink, lápos vizenyős területeink, talajaink óriási szolgálatot tesznek nekünk sok más egyéb mellett azzal, hogy megkötik a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok egy részét. Az emberi tevékenység ezeket is veszélyezteti".

7. Értékeljük a környezeti erőforrásainkat! "Olyan szabályokra van szükség, amelyek a termelés és a fogyasztás minden vonatkozásában átláthatóvá és számszerűsíthetővé teszik az energia- és anyagigényt és az ezek termelésével, használatával és a keletkező hulladék kezelésével kapcsolatos környezeti terhelést és az ebből fakadó költségeket. Káros és elfogadhatatlan, ha egy környezetet erősen szennyező áru vagy szolgáltatás olcsóbb, mint a környezetet kevésbé terhelő alternatívája".

8. Jóllétet a jólét helyett. "Meg kell haladnunk az önmagáért való gazdasági növekedésre épülő szemléletünket. A gazdaság valódi célja az kell legyen, hogy biztosítsa a „jó életet” mindenki számára Földünk természetes megújulóképességén belül". (...) "Jelenleg ugyanis a jóllét a fogyasztás és anyagi javak növelése mögött háttérbe szorul".

9. A kibocsátáscsökkentés lehetetlen szolidaritás nélkül. "A klímaváltozás káros hatásainak mérsékléséért ezekben az években tehetünk, és ha most nem lépünk fel érdemben, azzal egyre nehezebben elviselhető következmények elszenvedésére kárhoztatjuk őket".

10.A közös cselekvés hajtóerővé változtathatja a klímaszorongást. "Minden embernek van módja tenni egy élhetőbb jövőért, hiszen mindenki számos társadalmi szerepében befolyásolja a jövőt; fogyasztóként, választópolgárként, példaképként, befektetőként, munkájában vagy bármilyen egyéb közösségben, másokra is ható tevékenységén keresztül".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images