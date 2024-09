Nagyot estek az európai tőzsdék, az autógyártók vezették a zuhanást

Nagyon izgalmas napokat láthatunk a piacokon: megtörtént az első kamatvágás Amerikában, kilőttek a kínai tőzsdék a friss ösztönző bejelentések hírére, közeledik az amerikai elnökválasztás, sorra dőlnek a történelmi csúcsok, újjáéledt az AI-rali, és még az arany is szárnyal, ráadásul egy új sztárszektor is született. Ebben a környezetben több kiváló befektetési lehetőséggel találkozhatunk, mi most ezek közül a lehetősége közül mutatunk egyet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.