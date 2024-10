Készül az Apple, jön az új olcsó iPhone

Az "olcsó iPhone", az iPhone SE legújabb változata jelentős dizájnváltáson esik át.

A készülék elhagyja a régi home gombot, és a keret nélküli képernyő felé mozdul el. Ez az első frissítés 2022 óta, amikor az 5G képességet adták hozzá a modellhez. Az új SE várhatóan támogatni fogja az Apple Intelligence-t, a vállalat hamarosan megjelenő mesterséges intelligencia eszközcsomagját. A készülék külseje az iPhone 14-re fog hasonlítani, beleértve a kijelző felső részén található bevágást is.

Az új telefon bevezetésével az Apple célja, hogy versenyképes maradjon az alsó kategóriás okostelefonok piacán, különösen Kínában, ahol erős a verseny az androidos készülékekkel szemben.

Az Apple emellett új iPad Air modelleket is tervez, J607 és J637 kódnéven. Ezekhez frissített Magic Keyboard kiegészítőket is készítenek R307 és R308 kódnéven, melyek az iPad Pro billentyűzet egyes funkcióit hozzák a piacra. A vállalat Mac termékcsaládját is frissíti. Idén várható egy megújult Mac mini, valamint frissített MacBook Pro és iMac modellek, melyek az M4 processzorral rendelkeznek majd. Az M4 chip 2025 folyamán érkezik a MacBook Air, a Mac Studio és a Mac Pro modellekbe.

Címlapkép forrása: Shutterstock