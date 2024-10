Léptek a technológiai óriások - Ők mentik meg a tőzsdéket?

Felpörögtek a sajátrészvény-visszavásárlások idén az amerikai vállalatok körében, akár a 2022-es rekordot is megdöntheti a részvény-visszavásárlások összértéke, annak ellenére, hogy az S&P 500 index történelmi csúcson jár, pedig jellemzően a vállalatok akkor szeretik a részvényeiket venni, amikor olcsónak tartják őket. Különösen a technológiai óriások voltak idén aktívak a részvény-visszavásárlások tekintetében – írja a Marketwatch.

Az amerikai vállalatok idén sorra jelentették be az újabb és újabb sajátrészvény-visszavásárlási programokat, tartva attól, hogy a visszavásárlásokra kivetett adót megemelik a törvényhozók, augusztusban ugyanis a jelenlegi 1 százalékról 4 százalékra emelés is szóba került. Mindezt azzal az indokkal, hogy visszaszorítsák az olyan részvény-visszavásárlásokat, amelyek a munkavállalók és a fogyasztók helyett a vezetőknek és a nagyrészvényeseknek kedveznek – állították. A részvény-visszavásárlások felpörgetésével az adóemelést igyekeznek megelőzni a vállalatok, elemzők szerint már egy 2-2,5 százalékos adó is visszavetné a sajátrészvény-vásárlásokat.

A január óta bejelentett sajátrészvény-visszavásárlások már meghaladták az 1 milliárd dollárt, a rekordot eddig a 2022-es év tartja, amikor közel 1,25 milliárd dollár értékben jelentettek be részvény-visszavásárlást az amerikai tőzsdei cégek.

Egyes elemzők szerint akár már októberben vagy novemberben meglehet az új rekord.

2024 nagyobb bejelentései között kiemelkedtek a technológiai óriásvállalatok:

az Apple májusban 110 milliárd dolláros sajátrészvény-visszavásárlási program indulását jelentette be

a Microsoft szeptemberben 60 milliárd dolláros programról döntött

az Alphabet áprilisban jelentette be, hogy 70 milliárd dollárnyi részvényt vásárol vissza

az Nvidia és a Meta februárban 50 milliárd dolláros visszavásárlásról döntöttek.

A sajátrészvény-visszavásárlások megtámaszthatják az árfolyamokat, így jellemzően a részvénytulajdonosok örömmel fogadják az ilyen bejelentéseket, és kedvez a cégvezetőknek akik, akik gyakran részvények formájában kapnak kompenzációt - emeli ki a Marketwatch.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ