Vigyázz, hamis gázszámla értesítők jönnek az MVM nevében! - Fontos figyelmeztetést adtak ki

Az utóbbi időszakban ismét adathalász csalók által küldött hamis online földgázszámla-értesítőket kaptak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei, ezért nagyon figyelmesen meg kell nézni a számlaértesítőket, főleg a küldő email címét és a helyesírást, mert ezekből már sejteni lehet, hogy csalási kísérletről van szó – adta ki a figyelmeztetést az ország teljes lakosságát ellátó egyetemes gázszolgáltató. Aki belefut ilyen csalási kísérletbe, az küldje el a levelet az MVM adathalászati bejelentésekre létrehozott email címére ( adathalasz@mvm.hu ), vagy hívja fel az alábbi számok egyikét; a gyanúra okot adó jelekről pedig további információkat talál a külön erre a célra létrehozott tájékoztató weboldalon ( https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat ).

Energy Investment Forum 2024 - A MEKH szakmai támogatásával A magyar energetika fontosabb kihívásaival kiemelten foglalkozunk a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum 2024 konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Egyre több úgynevezett adathalász üzenet érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, a csalók az érintett személy ijedtségét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Ezt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei is ismét egyre többször megtapasztalhatták. Ez azt jelenti, hogy a csalók jellemzően nem magyar e-mail címekről online földgázszámla-értesítőket küldenek arra hivatkozva, hogy új földgázszámla készült.

Ezeken a megtévesztő, hamis értesítőkön a bankkártyás befizetés linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait.

Az MVM kéri az ügyfeleit, hogy a kapott számlaértesítőt nézzék meg figyelmesen, hiszen a megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni szükséges, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Továbbá a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított (pl. ékezet nélküli) mondatok találhatók benne.

A csalók jellemzően nem ismerik, hogy az adott ügyfél mikor szokott számlát kapni, tehát már az gyanakvásra adhat okot, hogy nem a megszokott időszakban érkezik a számlaértesítés. A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Arra is felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy az MVM Next által küldött online gázszámla-értesítők feladója minden esetben az MVM Next online ügyfélszolgálat (ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu). További hasznos tudnivaló, hogy a gázszámlánál a Befizetem bankkártyával felirat, azaz a befizetéshez vezető hivatkozás felett tartva a kurzort mindig a https://mvmnext.hu/foldgaz... kezdetű link jelenik meg.

Az email-ben érkező elektronikus számlákon, vagy számlaértesítőkön minden esetben szerepel az MVM Nextnél vezetett szerződéses folyószámla száma, a számla száma, továbbá feltüntetik az átutaláshoz szükséges adatokat is (a bankszámlaszámot, illetve azt a számsort, amelyet a közlemény rovatban szükséges megadni). A számlát az értesítő pdf-mellékleteként küldik, ezért kérik az ügyfeleket, hogy ellenőrizzék, valódi-e a számla és a megfelelő adatok, időszak szerepelnek-e benne.

Hangsúlyozzák, hogy az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kérik, hogy adják meg bankkártya adataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően, gázszámlák esetén a CIB bank felületén szükséges beírni.

Az MVM Next elhatárolódik minden, nem hivatalos úton történő megkereséstől és csalási kísérlettől, ezek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal – szögezik le.

Arra kérik az ügyfeleiket, ha bármilyen gyanús magatartást észlelnek, vagy felmerül a gyanú, hogy adathalász-támadás célpontjává váltak, haladéktalanul továbbítsák az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt vagy jelezzék azt ügyfélszolgálatnak a 474 9999-es telefonszámon, amely 0620-as, 0630-as, 0670-es és 061-es előhívóval is hívható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images