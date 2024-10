A Barclays szerint elérték a mélypontot az európai autógyártók

A Barclays elemzői szerint az európai autógyártók részvényei elérhették a mélypontot a sorozatos profit warningok után - írta a MarketWatch Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.

Nagy európai autógyártók, köztük a BMW, a Volkswagen és a Mercedes-Benz az elmúlt hónapokban mindannyian profit warningokat adtak ki, részben a kínai eladások visszaesése miatt.

A Barclays elemzői szerint azonban a vezető európai autógyártók problémái mostanra elérték a mélypontot. Henning Cosman és csapata úgy véli, a kamatcsökkentések és Kína gazdaságélénkítő lépése megnyitják az utat az újbóli fellendüléshez. Az elemzők úgy vélik, hogy az európai autógyártók Kínában jelentkező strukturális problémái már beépültek a részvényárfolyamokba, így most jelentős felfelé mutató potenciál van az európai autógyártók részvényei számára, még akkor is, ha Kínában továbbra is problémákkal küzdenek.

Az elemzők ugyanakkor megjegyezték, hogy az európai autógyártóknak továbbra is strukturális problémákkal kell szembenézniük Kínában, beleértve a vámok kockázatát. A Mercedes-Benz jelenleg a leginkább kitett a kínai piacnak, 2024 első félévében bevételének 33 százaléka érkezett az országból, míg a BMW-nél 27 százalék, a Porschénál pedig 18 százalék volt ez az arány.

A Barclays elemzői szerint Kína közelmúltbeli gazdaságélénkítő intézkedései valószínűleg kevés hatással lesznek az európai autók kínai eladásaira, hacsak az ország középosztályára nem irányul jelentősen több ösztönző intézkedés.

Az elemzés keretében a Barclays több részvényre is megváltoztatta az ajánlását.

A BMW-nek egyenlő súlyozású besorolást adtak, mivel szerintük a német vállalat kínai eladásainak közelmúltbeli visszaesése miatt a riválisokhoz képest kevésbé van kitéve az ország autópiacának. Az elemzők szerint a BMW a kínai eladások lassulása és a hibás fékrendszerrel kapcsolatos visszahívás miatt kiadott profit warning nyomán „nagy visszaesés” előtt áll.

A Mercedes-Benz-t a Barclays elemzői a kínai piacnak való nagyfokú kitettséggel kapcsolatos aggodalmak miatt leminősítették egyenlő súlyozású besorolására. Az elemzők szerint a Mercedes-Benz a kínai piacon most az „új normalitással” szembesül, ami hosszú távon a kínai eladások csökkenéséhez fog vezetni.

A Stellantis - amely többek között a Chrysler, a Dodge és az Alfa Romeo márkákat birtokolja - szintén leminősítették egyenlő súlyozású besorolására, miután hétfőn jelentős profit warningot adott ki. A Barclays elemzői szerint a Stellantis figyelmeztetése a lassuló amerikai eladásokról aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e új osztalék- és részvény-visszavásárlási programokat indítani.

A Porsche Automobil Holdingot, amely jelenleg a Volkswagen legfőbb részvényese (és nem azonos a Porsche autógyártóval), a Barclays elemzői egyenlő súlyozásról alulsúlyozásra minősítették le, mondván, hogy a cég befektetési tervei nincsenek összhangban a jelenlegi piaci preferenciákkal. Az elemzők kifejtették, hogy a befektetők számára kedvezőbb lenne, ha a holding részvény-visszavásárlás vagy osztalék formájában növelné a részvényesi értéket, ahelyett, hogy a jelenlegi, további felvásárlásokra vonatkozó terveit folytatná.

A Barclays nem a tipikus vétel/tartás/eladás rendszert használja, hanem felül/egyenlő/alul súlyozást. Ez utóbbi arra utal, hogy adott részvény potenciális teljesítménye hogyan fog viszonyulni a szélesebb piachoz, vagy ahhoz a részvényindexhez, amelynek a része. Tehát a felülsúlyozás a piaci átlagot meghaladó, az egyenlő súlyozás a piaci átlaggal megegyező, az alulsúlyozás pedig a piaci átlagtól elmaradó várható teljesítményre utal.

