Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék a fontos adatok előtt

Ma az ázsiai tőzsdéken vegyes volt a piaci hangulat, és nagy negatív fordulat volt látható a kínai ingatlanfejlesztőknél. Európára is átterjedt a mérsékelten negatív befektetői légkör, estek az indexek, aztán a nyitást követően a vezető amerikai indexek is süllyedtek. Ebben szerepe lehetett a vártnál erősebb amerikai ISM szolgáltatói BMI-nek is, ami lassabb Fed kamatcsökkentést vetít előre, és annak is, hogy az iráni rakétacsapások miatt Izrael az iráni olajlétesítmények elleni csapást egyeztet az Egyesült Államokkal. Az is lényeges lehetett még, hogy a pénteki, kiemelt jelentőségű átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentés előtt óvatossabbak voltak a befektetők az új pozíciók felvételével.