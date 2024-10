Fedezékbe vonulnak a befektetők, kilőtt az olaj ára

Portfolio 2024. október 07. 19:09

Múlt pénteken végül sikerült javítaniuk a közel-keleti konfliktus eszkalálódásával terhelt heti teljesítményükön a tőzsdéknek, részben a vártnál jóval erősebb amerikai munkaerőpiaci adatnak köszönhetően. A pozitív momentum úgy tűnt, hogy a hét elején is kitart, hiszen Ázsiában emelkedtek ma a tőzsdék - bár kínai piacok egy része továbbra is zárva tartott -, és Európában is pozitív felütéssel indult a nap, ezt követően elbátortalanodtak a befektetők és oldalazást láttunk Európában, az amerikai tőzsdék pedig mínuszban vannak. Eközben a geopoltikai feszültségek fokozódásának köszönhetően nagyot ugrott az olaj ára.