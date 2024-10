Horrorisztikus díja van Floridában egy lakásbiztosításnak, a Milton hurrikán miatt még durvább lesz a helyzet

Portfolio 2024. október 10. 09:04

Már most is évi 1,5 millió forintnak megfelelő összeget fizet lakásbiztosításra egy átlagos biztosított floridai háztartás, az USA dél-keleti partjainál most lecsapó Milton hurrikán viszont a helyzet további romlásával fenyeget: a biztosítási fedezetek tovább csökkenhetnek, az árak emelkedhetnek a Reuters szerint. Elemzői becslések alapján a valaha volt egyik legnagyobb vihar 60-100 milliárd dollárnyi biztosított kárt okozhat az USA-ban.