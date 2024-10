Lakásbiztosítási káoszt hagyott maga után a hurrikán Floridában

A floridai lakástulajdonosok egyre növekvő aggodalommal figyelik a lakásbiztosítási feltételek alakulását, miután az elmúlt években több pusztító hurrikán is sújtotta az államot, legutóbb a Helene és a Milton. A biztosítási díjak drasztikus emelkedése és a fedezetek csökkenése miatt sokan attól tartanak, hogy elveszíthetik otthonuk biztosítását - írja a Reuters.

Az átlagos lakástulajdonosi díjak Floridában 2019 és 2023 között közel 60%-kal emelkedtek. Néhány nagy biztosító csökkentette a fedezetet, míg az állami biztosító, a Citizens növelte kitettségét.

A szakértők szerint a helyzet tovább romolhat a közelmúltban Florida partjait elérő Milton és Helene hurrikánok után.

Marc Ragin, a Georgia Egyetem Terry College of Business kockázatkezelési és biztosítási docense szerint a biztosítók elgondolkodhatnak, folytatják-e tevékenységüket az érintett régióban.

A Citizens állami hátterű nonprofit biztosító,

amelyet "végső menedéknek" tekintenek, és egyre fontosabb szerepet tölt be a piacon. Ron DeSantis floridai kormányzó korábban kérdéssort intézett a biztosítóhoz azzal kapcsolatban, hogy a társaság miként tudja kifizetni a kárigényeket nagy viharok esetén. Michael Peltier, a Citizens szóvivője szerint a biztosító mindig képes lesz fizetni, mivel úgy van felépítve, hogy először a biztosítottakra vet ki pótdíjakat, majd szükség esetén a nem biztosítottakra kivetett járulékokat emelik.

A biztosítási piac helyzetét tovább bonyolítja, hogy számos magánbiztosító továbbra is elkötelezett a floridai piac iránt. A State Farm Florida Insurance, az Universal Property &; Casualty Insurance és a Security First Insurance is megerősítette, hogy folytatja tevékenységét az államban. Ugyanakkor több nagy biztosító, köztük a Progressive és a Farmers Insurance, csökkentette kitettségét vagy kivonult a piacról.

