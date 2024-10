Még egy paksi blokknál történt váratlan hiba! - Azonnal védelmi intézkedés kellett

A hármas blokknál történt szombati váratlan műszaki meghibásodás után – ami miatt azóta is teljesen áll a blokk - kedden kora délután a Paksi Atomerőmű egyes blokkján is váratlan hiba alakult ki: „védelmi működés történt”, és ezért 50%-ra csökkent a blokk teljesítménye.

A Paksi Atomerőmű röviddel ezelőtti szűkszavú közleménye szerint

2024. október 22-én 13:19-kor az 1.blokk egyik turbináján védelmi működés történt, emiatt a reaktorblokk 50%-os teljesítményen üzemel.

A kötelező közzétételi oldalon egyelőre annyi látszik, hogy "PA_gép1 gépészeti berendezés meghibásodás" történt, ami miatt (nettó) 241 MW kapacitás esett ki. A MAVIR bruttó áramtermelési mix grafikonján a kék sávban látszik is az esés ma kora délután.

Az Országos Atomenergia Hivatal röviddel ezelőtti adatai szerint az egyes blokk teljesítménye most 257 MW-ot tesz ki, tehát továbbra is nagyjából 50%-on üzemel; a hármas blokk pedig továbbra is teljesen áll, szombat délután óta.

A közzétételi oldalon ma egyébként újra későbbre tolták a hármas blokk várható újraindításának dátumát, mert amint tegnap este megírtuk: eddig úgy volt, hogy holnap, október 23-án kezdik el a felterhelést. Ma viszont már azt írják, hogy ez szombat délutánra, illetve késő estére tolódik a két gépészeti berendezés esetén. Ez azt jelentené, hogy egy teljes hétig áll a hármas blokk.

Címlapkép forrása: Portfolio