Elég volt egy mondat Elon Musktól, máris tépni kezdték a Teslát

Az elemzői várakozásokhoz képest vegyes eredményeket közölt a harmadik negyedévről a Tesla: az árbevétel alulmúlta a várakozásokat, viszont a profit meghaladta azokat. A részvényárfolyam a vegyes eredmények ellenére 12 százalékot ralizott a jelentés után, részben annak köszönhetően, hogy Elon Musk jelentős növekedést prognosztizált jövőre az autóeladásokban.

Megérkeztek a Tesla harmadik negyedéves számai, amelyek nagyrészt pozitív meglepetést okoztak a befektetőknek. A BEV-gyártó összesen 469 796 autót gyártott le a negyedévben, ami 9,1 százalékkal több mint az előző év harmadik negyedévében.

Az értékesítés eközben 462 890 darabot tett ki, ami 6,4 százalékos növekedés a bázishoz képest. Az eladásoknak 95 százaléka továbbra is Model 3 és Model Y, míg a többi "egyéb" modell, beleértve például a Cybertruckot.

A Tesla jelentése szerint a Cybertruck a harmadik legkeresettebb teljesen elektromos jármű lett az Egyesült Államokban, a Model 3 és a Model Y mögött. Bár a Tesla szögletes acél pickupját elég jelentés minőségi problémák érintették, a vállalat a Kelley Blue Book becslései szerint a harmadik negyedévben mégis több mint 16 000 Cybertruckot adott el az Egyesült Államokban. A Tesla közleményében azt írta, hogy a Cybertruck „első alkalommal ért el pozitív bruttó árrést”.

Az autóértékesítés növekedése pozitívan hatott az árbevételre, bár a S3XY modellpaletta csökkenő átlagos eladási ára tompította ennek hatását. Összességében a vállalat autóipari bevétele mindössze 2 százalékkal nőtt. Viszont más tényezők is növelték a felső sort. Az energiatermelési és -tárolási üzletág, valamint a szolgáltatások is növekedni tudtak, előbbo 52 százalékkal, utóbbi 29 százalékkal. Bár továbbra is az autógyártás a Tesla legnagyobb üzletág, a két másik említett üzletág a teljes árbevételnek már több mint ötödét teszi ki. További pozitívum volt a negyedévben, hogy a vállalatnak sikerült magasabb bevételeket realizálnia az FSD (Full Self-Driving) szoftver értékesítéséből, illetve, hogy a CO2 kreditek értékesítéséből az elmúlt három hónapban is sikerült historikusan magasnak számító árbevételt realizálnia a cégnek.

Az árbevétel így összesen 8 százalékkal 25,2 milliárd dollárra nőtt. Ez mérsékelten ugyan, de alulmúlta az elemzők 25,37 milliárd dolláros várakozását.

A profitra pozitívan hatott, hogy nőtt az értékesítés, miközben az egy járműre jutó költségek tovább csökkentek (alacsonyabb nyersanyagköltségek, fuvardíjak és vámok), viszont az alacsonyabb árazás ezek hatását csökkentett. Emellett a már említett energiatermelés és -tárolás, valamint a szolgáltatások szegmens bruttó nyeresége nőtt, és az FSD-hez kapcsolódóan is magasabb nyereséget számolt le a cég, amihez hozzá jöttek még a CO2 kreditekből származó növekvő bevételek (ezekhez a cégnek nem tartozik költsége, így lényegében tisztra profitra válthatók), valamint a működési költségek csökkenése.

A Tesla adózott eredménye 8 százalékkal 2,5 milliárd dollárra nőtt.

Az egy részvényre jutó eredmény így 72 cent lett, ami jelentősen jobb mint az 58 centes elemzői várakozás.

Elon Musk vezérigazgató a jelentés utáni konferencián elmonda, hogy jövőre a Tesla értékesítése 20-30 százalékkal nőhet, ezzel megnyugtatva a BEV-üzlatág miatt aggódó befektetőket. Ez azért is számított nagy meglepetésnek, mert a FactSet szerint az elemzői konszenzus mindösszesen 15 százalékos növekedésről szólt.

Egyetlen EV-vállalat sem nyereséges. És legjobb tudomásom szerint egyetlen vállalatnak, egyetlen létező autógyártónak sem volt olyan EV-részlege, amely nyereséges lett volna. Szóval figyelemre méltó, hogy a Tesla nyereséges a jelentős kihívásokkal teli autóipari környezet ellenére

- mondta Musk.

Vaibhav Taneja, a Tesla pénzügyi igazgatója elmondta, hogy az "FSD Supervised" 326 millió dollárral járult hozzá a bevételekhez a negyedévben, miután a Tesla elérhetővé tette a Cybertruckban, és hozzáadta az „Actually Smart Summon" nevű funkciót. Az FSD egy prémium vezetéstámogató rendszer, amelyet a Tesla ügyfelei számára előre megvásárolható opcióként vagy havidíj ellenében értékesítenek. A vállalat közölte, hogy a szoftver adoptációja jelentősen nőtt a robotaxi esemély után.

A vállalat közölte, hogy a jelenlegi makrogazdasági körülmények ellenére 2024-ben az eladások enyhe növekedésére számít, bár az első kilenchavi adatok 2,7 százalékkal múlják alul a tavalyi év azonos időszakát. A vállalat megismételte azt a célját is, hogy 2025 első felében több megfizethető modellt tervez piacra dobni.

Részben Musk kijelentésének is volt köszönhető, hogy a Tesla árfolyama 12 százalékot ugrott a zárás utáni kereskedésben.

