Földrengés a Volkswagennél - 3 gyárat zárnának be, több tízezer munkahely van veszélyben

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy nagy bajban van az európai autóipar, az európai autógyártók nem versenyképesek, és komoly átalakításokra van szükség. A Volkswagen vezetői is több alkalommal elmondták, hogy drasztikus átalakítások nélkül nem tudja felvenni a konszern a versenyt a (főleg kínai) konkurenciával, és története során most először akár egy németországi üzemet is bezárhatnak. Ma viszont a konszern szakszervezeti vezetője már arról beszélt, hogy akár három német gyárat is bezárhat a Volkswagen, és több tízezer munkahelyet is megszüntethetnek.