Történelmi lépésre készül a Volkswagen - Mutatjuk, mely gyárak lehetnek veszélyben

Portfolio 2024. november 06. 11:00

Nagy visszhangot generált a Volkwagen üzemi tanácsának vezetője, mikor közölte, hogy a német autógyártó nem egy, hanem három gyárat tervez bezárni Németországban. Már az is drasztikus lépésnek tűnt, hogy a Volkswagen egyáltalán gyárat zárna be Németországban - hiszen a vállalat története során nem volt erre példa - nem, hogy rögtön hármat. Ugyan a gyártó egyelőre nem jelölte meg konkrétan, hogy mely gyárak lehetnek érintettek, már most lehet arra következtetni, hogy potenciálisan mely üzemekre leselkedhet nagyobb veszély.