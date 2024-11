Tovább menetel az OTP, itt az új történelmi csúcs

Bár a korábbi történelmi csúcsdöntés időszakához képest egyáltalán nem alakult még ki nagy befektetői őrület a bitcoin és úgy nagy általánosságban a kripotovaluták világa körül, a legfontosabb eszköz árfolyama azonban így is hajszálnyira volt nemrég az újabb rekordtól, a Trump-győzelem hatására pedig el is értük az új csúcsot – adódik a kérdés, hogy ebben a környezetben meddig szágudhat az árfolyam, illetve milyen izgalmas kriptobefektetések adódnak? Többek között erről is szólt a Portfolio Investment Day záró panelbeszélgetése.