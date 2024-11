Meneteltek a tőzsdék, történelmi csúcsot döntött az OTP

Portfolio 2024. november 11. 22:16

Tovább dübörög a Trump-trade a tőzsdéken: ismét új csúcson a bitcoin, emellett pedig a tőzsdéken is folytatódott az emelkedés hétfőn Európában, illetve Amerikában is. A magyar piacon is nagy izgalmak voltak, a Masterplast kilőtt az MBH Bank friss elemzése után, míg az OTP a múlt heti nagy ralit követően történelmi csúcsot döntött.



Gazdasági események szempontjából csendesen indul a hét, a héten azonban fontos inflációs adatok jönnek Magyarországról és Amerikából is majd.