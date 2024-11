Új AI-képességekkel villog Kína, kőkeményen beszálltak a globális versenybe

A kínai keresőmotor fejlesztő technológiai vállalat, a Baidu kedden egy sor új alkalmazást mutatott be mesterséges intelligencia megoldásáshoz, köztük egy új szövegből képet generáló programot és egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási szakértelem nélkül fejlesszenek szoftveralkalmazásokat - számolt be a Reuters. Ezzel a témával csütörtöki Digital Transformation konferenciánkon is foglalkozunk, érdemes eljönni!