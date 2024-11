Több százezer magyar használja már az állam mobilalkalmazását, nagy újítások a láthatáron

Portfolio 2024. november 14. 09:43

Ma 337 ezer magyar állampolgár telefonján van ott a Digitális Állampolgár alkalmazás, és több mint 500 ezerszer használták már belépésre - mondta l Both András a Portfolio Digital Transformation 2024 konferenciáján. A Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgató-helyettese vázolta a DÁP fejlődési terveit és azt is elárulta, hogy novemberben a piaci szereplőkkel is intenzív egyeztetéseket kezdeményeznek.