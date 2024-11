Új fázisba érkezett a mesterséges intelligencia: elárulták a szakértők, mire figyeljenek nagyon a cégek

Tudósításunk a konferenciáról itt olvasható:

Miért maradt le Európa Amerikától a technológiai fejlesztésekben?

Fischer András (OTP) szerint makroszinten a fragmentáltság és a túlszabályozottság az első számú oka annak, hogy Európa kevesebbet költ IT-ra, mint Amerika. Mikroszinten a saját bankjánál azonban nem érzi úgy, hogy keveset költenének, a core banki rendszerük lecserélése mellett számos fejlesztésük fut. A „change the bank” típusú költségeket másképp kell szemlélni, mint a „run the bank” költéseket, AI-ra például az elmúlt három évben több mint 7 milliárd forintot költöttek. A szervezet áteresztő képessége mindig a legnagyobb kérdés.

Fischer András OTP Bank, innovációs igazgató Fischer András 2015-ben csatlakozott az OTP Bankhoz, 2017-től vezeti a bank innovációs területét, az OTP LAB-et.

Mag István (Mol) elmondta: 10 országban 2400 töltőállomással rendelkeznek, a ehhez kapcsolódó szolgáltatási üzletágat digitalizálják éppen nagyon intenzíven. Szerinte még innovatívabbnak, még agresszívabbnak kellene lenniük, a „change the businessre” való hajlandóság, nyitottság Európában sokkal kisebb, mint Amerikában.

Németh Balázs (K&H) szerint Európában nagyon konzervatívan ragaszkodunk ahhoz, amink van, és hátrányt jelent az is, hogy a szabályozás megelőzi a technológiai fejlesztést, míg Amerikában és Ázsiában fordított a sorrend. Mikroszinten sokat költenek IT-ra, de természetesen jó lenne még többet.

Németh Balázs K&H Csoport, innovációs vezető Németh Balázs 2020 márciusától innovációs vezető a K&H Csoportnál, mely pozícióban az új technológiai irányok kijelölését és a fejlesztések kivitelezését fogja össze.

Strén Gábor (Amazon Web Services) szerint el kell engedni azt a megközelítést, amikor a két kontinenst összehasonlítjuk, a big tech cégek AI-költése például akár egyenként is felülmúlja az egyes negyedévekben az EU teljes költését. Felhívta a figyelmet: a hazai AI-fejlesztő csapatok gyakran vezető szerepet töltenek be európai szinten is, ami szintén árnyalja a képet.

Milyen szerepet játszik a cégek működésében, és merre tart a mesterséges intelligencia?

Dedikált költségvetés és csapat van erre az OTP-nél, 2021 óta invesztálnak az AI-ba. Most már nem is csak a K+F-ról szól ez: sorra jelennek meg az open source modellek és az AI-t alkalmazó applikációk a piacon. Nem a legszebbek és a legokosabbak, hanem a leginkább alkalmazkodóképesek kerülnek ki győztesen, nulladik lépésként kell egy vízió minden kkv számára arról, hogy mire jó neki az AI – mondta Fischer András.

Mag István szerint valóban első a vízió, az érettségi fázisokon (analitika, diagnosztika, prediktív, preskriptív fázis) való végighaladás nélkül pedig nem működik az AI, a hotdog értékesítésében például már a legutóbbinál tart a Mol. A Mol Move-ban fejlesztik a generatív AI-ra alapozott perszonalizációt, így több ezer szegmenst szolgálhatnak ki.

Mag István MOL-csoport, Digital Factory vezető Stratégiai tanácsadó és digitális transzformációs vezető. A MOL-csoportban a Digital Factory szervezetet vezeti, amely a Fogyasztói Szolgáltatások Üzletág digitális transzformációjért felelős.

Németh Balázs szerint az AI nagyon széles fogalom, náluk segített a banknak abban, hogy az ügyfélélményben proaktívabbak és személyre szólóbbak legyenek, ma pedig már nagyon erősen megjelenik a hatékonyságfejlesztési szempont és a kollégák által nem szívesen végzett feladatok átadása is.

Strén Gábor szerint a generatív AI-t nagyon erős dinamizmus jellemzi ma, szédítő bővülést láthatunk, új fázisba érkezett a technológia. Úgy vélte, nem egy modell és egy gyártó fogja meghatározni a piacot, a felhasználók pedig csak az értékeit fogják látni.

Hogyan teremtik elő a belső kompetenciát?

Az OTP a teljes spektrumon mozog, évek óta működő belső csapattal az AI-területen is, folyamatos képzés mellett, továbbá amikor speciális tudásra van szükség, akkor külső beszállítókat is alkalmaznak – mondta Fischer András.

Az a fontos, hogy nem AI-talentekben, hanem csapatokban gondolkozzunk, tágabban érdemes gondolkodni – fűzte hozzá Mag István.

Strén Gábor Amazon Web Services Hungary, Enterprise Account Executive Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen.

Bármilyen jó megoldással jövünk ki, a legfontosabb a csapat, és nem a technológia – hangsúlyozta Németh Balázs, hozzátéve: hosszú távú befektetésről van szó, elképesztően tehetséges fiatalok vannak.

Az Amazon WS olyan problémákra is szintetizált megoldásokat és eszközöket nyújt, amelyek talán még meg sem jelentek a cégeknél – hívta fel a figyelmet Strén Gábor.

Címlapkép forrása: Portfolio