Beszállna a Paksi Atomerőműbe Szerbia

A csütörtöki közös magyar-szerb kormányülésen azt vetette fel Aleksandar Vucic szerb elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy Szerbia 5-10%-os részesedést szerezne a Paksi Atomerőműben, és teljes vételárat lenne érte hajlandó fizetni – számolt be a fejleményről a Reuters. A magyar kormányfő ott az egyeztetésen nem reagált a felvetésre, így nem tudni, hogy mi lesz a 2021 őszén már egyszer lejátszódott szerb felvetés sorsa. A lépés Szerbia energiaellátásának diverzifikálását célozza, miközben az ország továbbra is jelentősen függ az orosz gázszállításoktól és a szénerőművektől.

Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön Budapesten tett látogatása során a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy felajánlotta Magyarországnak a Paksi Atomerőmű egy részének megvásárlását.

Megkértem Orbán miniszterelnököt (hogy fontolja meg Szerbia kérését - a szerk.), mivel készek vagyunk teljes árat fizetni a Paksi Atomerőmű 5 vagy 10 százalékos tulajdonrészéért

- fogalmazott Vučić. Az elnök hozzátette, hogy a magyar fél egyelőre nem reagált a felvetésre. A SEENews tudósítása szerint a magyar fél ígéretet tett arra, hogy megfontolja a felvetést.

A hírügynökség megjegyezte: a szerb államfő nem pontosította, hogy a meglévő Paksi Atomerőműben vagy az orosz Roszatom által épülő Paks II. projektben szeretnének-e részesedést szerezni.

Érdemes megjegyezni, hogy hasonló felvetést már 2021 őszén is megfogalmaztak a szerbek (akkor is 5-10%-os tulajdonrészt és 0,5-1 milliárd eurós potenciális vételárat emlegettek), de akkor először a Paks II. projektben szerettek volna részesedést szerezni. Az már elsőre is kis esélyű forgatókönyvnek tűnt, aztán egyértelműsítették, hogy a már felépült atomerőműbeli részesedésre gondoltak. Később a magyar kormány egyik hivatalos válaszából kiderült, hogy a kormány nemet mondott az ajánlatra.

A mostani újabb beszállási próbálkozás fontos oka, hogy Szerbia nem rendelkezik saját atomerőművel, sőt, 1989-ben, a csernobili katasztrófa után moratóriumot vezetett be az ilyen létesítmények építésére.

Az ország energiaellátása szempontjából kritikus, hogy áramszükségletének 70 százalékát környezetszennyező szénerőművekből fedezi, miközben gázellátása nagymértékben függ az oroszországi szállításoktól.

A balkáni ország az utóbbi időben több lépést is tett energiaellátásának diverzifikálása érdekében. Tavaly befejeződött a Bulgáriával összekötő gázvezeték kiépítése, amely lehetővé teszi Szerbia számára az azerbajdzsáni gázhoz és a görögországi Alexandroupolis kikötőjében található LNG-terminálhoz való hozzáférést - emlékeztetett a hírügynökség.

A SEENews cikke felidézi azt is, hogy idén augusztusban a szerb energiaügyi minisztérium közölte: összeállítja az atomenergia békés célú felhasználására vonatkozó programot, amely egy atomerőmű felépítését irányozza elő. A következő hónapban a minisztérium megbízást adott az Electricite de France (EDF) és az Egis Industries mérnöki tanácsadó cégnek egy előzetes műszaki tanulmány elkészítésére a polgári atomenergia lehetséges szerbiai felhasználásáról.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio