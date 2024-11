Magyarországon esett az egyik legnagyobb mértékben az ÜHG kibocsátás az egész EU-ban

Megjelent az Európai Unió rendszeres adatközlése az üvegházhatású gázkibocsátásról, amiből az látszik, hogy a tagállamok többségében tovább tudták csökkenteni a kibocsátásukat. Magyarországon a negyedik legnagyobb mértékű volt az idei második negyedévben éves alapon az ÜHG-kibocsátás csökkenése.

Az Eurostat kiadta 2024-es második negyedévi adatait az EU gazdaságának üvegházhatású gázkibocsátásáról. Az összesen 790 millió tonnás mennyiség uniós szinten 2,6%-os csökkenést jelent 2023 azonos negyedévéhez képest.

A két adatközlés közötti legnagyobb csökkenést az energetikai, tehát villany, gáz, gőz és légkondicionálási (-12,1%), valamint a lakossági (-4,2%) szektorban mérték.

A grafikon a különböző szektorok szerinti ÜHG kibocsátásokat szemlélteti.

Itthon is hasonló folyamatok voltak megfigyelhetők, mivel főként az energia- és a közlekedési szektorok jelentős kibocsátás-csökkentése miatt már tavaly is 9,5%-kal zuhant a magyar üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása a megelőző évhez képest. Ezután is megmaradt a csökkenő pálya, bár a friss adat szerint lassult a kibocsátáscsökkenés üteme.

A 27 uniós tagállamból 19-ben csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása, köztük Magyarországé is, mégpedig az egyik legnagyobb mértékben.

Az Energiaügyi minisztérium is kiadott erről egy Facebook-posztot, amelyben kiemelték

Magyarország és másik tizenhárom tagállam gazdasági növekedés mellett tudta mérsékelni környezetterhelését. Nyugati szomszédaink úgy javították klímavédelmi teljesítményüket, hogy bruttó nemzeti össztermékük csökkent 2024 második negyedévében

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legnagyobb mértékű csökkenését egyébként Hollandiában (-9,1%) mérték, Magyarország pedig éppen csak leszorult a dobogós harmadik helyről, hiszen az 5,9%-os csökkenés a negyedik legnagyobbnak számít a tagállamok között.

A grafikon az EU tagállamainak ÜHG kibocsátását és azonos időszaki GPD adatait mutatja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images