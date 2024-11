Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2024. november 20. 07:56

Nagy esést láthattunk tegnap az európai tőzsdéken és Amerikában is bizonytalan volt a hangulat, miután a piaci szereplőket aggasztotta, hogy Oroszországban jóváhagyták a nukleáris elrettentésre vonatkozó változtatásokat. A konfliktus esetleges eszkalációja további heves mozgásokat okozhat akár ma is a piacon, ezen kívül fontos gazdasági események is jönnek, amik szintén befolyásolhatják a hangulatot: Németországban az ipari termelői árak alakulását teszik közzé, valamint jön a brit infláció is. Ázsiában bizonytalan mozgásokat láthattunk, Európában azonban jó hangulatú piacnyitásra lehet számítani.