Durva következményekkel járt Dániában a nagy európai árampiaci platformhoz csatlakozás

Az európai szinten integrált aFRR kiegyenlítő energiapiaci platform (PICASSO, lásd lentebb) 2022-ben indult el, kezdetben Németország, Ausztria és Csehország csatlakozásával, majd később Olaszország is csatlakozott, de a heves piaci árkilengések miatt kivonult belőle. Az elmúlt hetekben további két nyugat-európai ország rendszerirányítója (TSO) csatlakozott, amelyek közül

a dán példa kellemetlen, a belga biztató eredményeket hozott eddig.

Dánia esetén informatikai problémák miatt többször elhalasztották a csatlakozást, végül ez október 17-én történt meg, és aznap még nem voltak érdemi kiegyenlítő piaci ármozgások. Aztán október második és november első felében kiugró események történtek: az árak többször rendkívüli magasságokba ugrottak a várakozásokkal ellentétben, a likviditás esésével párhuzamosan.

Kia Marie Jerichau, a dán TSO Energinet rugalmasságért és kiegyenlítésért felelős vezető igazgatója a helyzet kapcsán úgy nyilatkozott a Montel-nek:

Az ország keleti licitálási zónájában a kiegyenlítő árak például november elején többször is meghaladták az 1600 EUR/MWh árszintet.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy az indítás egybeesett a Németországgal való átviteli kapacitás korlátozásának időszakával, ami súlyosbította a likviditási problémákat. Jerichau szerint azonban az utóbbi időben javulás tapasztalható, különösen a Németországgal 2,5 GW átviteli kapacitáson osztozó dán licitálási zónában.

A szakember hangsúlyozta, hogy

a kiegyenlítő energiapiacok teljes integrációjához további európai országoknak is csatlakozniuk kell a mechanizmushoz.

A fentiekkel ellentétben pozitív fejlemény, hogy Belgium ezen a héten kedden csatlakozott a rendszerhez, és a Montelnews jelentése szerint ez "nulla hatással" volt az áramárakra. Ez arra utal, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a Picasso mechanizmus fokozatosan stabilizálódhat, és hozzájárulhat az európai villamosenergia-piac hatékonyabb működéséhez.

A PICASSO-ról röviden

A PICASSO az automatizált frekvencia-visszaállítás és a stabil rendszerüzemeltetés nemzetközi koordinációs platformja (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation), amely projektben 29 darab villamosenergia-átviteli rendszerüzemeltető (TSO) tagként, és 1 TSO megfigyelőként vesz részt.



A projekt a villamosenergia-kiegyenlítésre vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. november 23-i (EU) 2017/2195 bizottsági rendelet (EB-rendelet) 21. cikke értelmében létrehozza az automatikus aktiválású frekvenciarezervekből származó kiegyenlítő energia cseréjének európai platformját, azaz az aFRR-platformot. Azzal, hogy az ACER 2020. január 24-én jóváhagyta az összes átvitelirendszer-üzemeltetőnek a PICASSO végrehajtási keretére vonatkozó javaslatát, a platform megvalósításának jogi határidejét az EB rendelet 22. cikkének (6) bekezdésével összhangban 30 hónappal későbbre, 2022. július 24-re tűzték ki, majd egy derogációval a csatlakozást 2024. július 24-re tolták tovább. Eddig azonban csak öt ország csatlakozott a platformhoz (korábban Németország, Ausztria, Csehország, a közelmúltban pedig Dánia, majd Hollandia), Olaszország pedig kivonult a platformról. A legfrissebb, szeptember 26-i összesítés szerint az egyes tagállamok így állnak a csatlakozáshoz, a magyar MAVIR az előzetes jelzések szerint 2026. első negyedévére tervezi a csatlakozást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images