Új szereplő zárkózott fel a BYD mellé az elektromos autó támogatási programban

A tavasz óta futó vállalati elektromos autó támogatási pályázaton eddig a BYD dominált az igényelt elektromos járművek típusainak listáján, azonban egy amerikai gyártó most szorosan felzárkózott mögé. Márkaszinten a kínai gyártó továbbra is őrzi vezető pozícióját a népszerűségi rangsorban, de több gyártó is képviselteti magát a versenyben - tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium.