Brutális szuperszámítógépet épít Elon Musk a mesterséges intelligenciának

Az xAI, Elon Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó startupja jelentős bővítést tervez szuperszámítógépes kapacitásában. A vállalat bejelentette, hogy megtízszerezi Colossus nevű szuperszámítógépének teljesítményét, és több mint egymillió videókártyát (GPU) fog beépíteni. A lépés célja, hogy behozza lemaradását olyan versenytársakkal szemben, mint a Google, az OpenAI és az Anthropic - írta a Financial Times .

A Colossus, amelyet mindössze három hónap alatt építettek meg, jelenleg a világ egyik legnagyobb szuperszámítógépe. Több mint 100 000 összekapcsolt Nvidia GPU-ból álló rendszert működtet, amelyeket Musk Grok nevű chatbotjának betanítására használnak. A Grok azonban egyelőre kevésbé fejlett és kevesebb felhasználóval rendelkezik, mint a piacvezető ChatGPT vagy a Google Gemini.

A Greater Memphis Chamber szerdai közleménye szerint már megkezdődtek a munkálatok a Tennessee állambeli Memphisben található létesítmény méretének növelésére. Az Nvidia, a Dell és a Supermicro Computer szintén Memphisben hozna létre üzemeket a bővítés támogatására.

A mesterséges intelligencia iparágában nagy verseny folyik a GPU-khoz és adatközpontokhoz való hozzáférésért, amelyek elengedhetetlenek a nagy nyelvi modellek betanításához és futtatásához szükséges számítási teljesítmény biztosításához. Míg az OpenAI és az Anthropic jelentős partnerségeket kötött a Microsofttal és az Amazonnal, Musk inkább saját szuperszámítógépes kapacitásának kiépítésére összpontosított.

A Colossus projekt azonban vitákat is kiváltott. Egyes kritikusok szerint a gyors építkezés során megkerülték a tervezési engedélyeket, és túlzottan igénybe veszik a régió elektromos hálózatát.

Musk és az xAI számára a tét jelentős.

A startupot jelenleg 45 milliárd dollárra értékelik, és nemrég további 5 milliárd dollárt gyűjtöttek be.

A vállalat most igyekszik felzárkózni a versenytársakhoz, miközben Musk éles vitában áll korábbi partnerével, az OpenAI-jal, amelyet be is perelt annak átalakulása miatt.

