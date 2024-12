Pluszban az európai tőzsdék, emelkedik a francia index

Csütörtökön áttörte a hatalmas mérföldkőnek számító 100 000 dolláros szintet a bitcoin. A csúcsról csúcsra járó bitcoin grafikonjára ránézve azonban már könnyen úgy érezheti a puskaport eddig szárazon tartó befektető, hogy erről a vonatról most bizony lemaradt. Van azonban egy jó hírünk: akad itt egy másik lehetőség, amellyel most nagy hozamra lehet szert tenni. Nézzük is meg, hogy miről van szó!