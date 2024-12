A Nasdaq húzta Amerikát, történelmi csúcsra ment az Alphabet és a Tesla is

Mérsékelten estek kedden a vezető amerikai és európai részvényindexek, az esés pedig szerdán a piacnyitás után is folytatódott az európai tőzsdéken, a nap második felében viszont megérkeztek a vevők, és mérsékelt emelkedésbe kapcsoltak az európai részvénypiacok. Amerikát a Nasdaq húzta szerdán, miután a Tesla és az Alphabet árfolyama is új történelmi csúcsot ért el. Eközben raliznak a kriptoeszközök, a bitcoin árfolyama pedig ismét átlépte a 100 000 dolláros szintet is.