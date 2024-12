Sötét fellegek: az OPEC ismét visszavágta az olajkereslet-növekedési előrejelzését

Az OPEC 210 ezer hordóval, napi 1,6 millió hordóra csökkentette a 2024-es olajkereslet-növekedés előrejelzését, ami az idei év legnagyobb mértékű csökkentése. Július óta a szervezet már 27%-kal mérsékelte az idei évi várakozásait, bár a jövőre nézve még így is az egyik legoptimistább az olajpiacon - számolt be a Bloomberg

A legnagyobb olajexportáló országokat magában foglaló OPEC havi jelentésében

210 ezer hordóval, napi 1,6 millió hordóra csökkentette az idei évi olajkereslet-növekedésre vonatkozó előrejelzését.

Ez a legnagyobb mértékű csökkentés ebben az évben, és július óta már 27%-kal vágta vissza a szervezet a 2024-es várakozásait.

Az OPEC bécsi központja szerint a felülvizsgálat "figyelembe vette a harmadik negyedévre vonatkozó a közelmúltban beérkezett csökkenő adatokat, beleértve az Amerikára és az Ázsia-Óceániai térségre vonatkozó lefelé irányuló becsléseket".

Az Oroszországgal kiegészülő OPEC+ a múlt héten többek között úgy döntött, hogy harmadszor is elhalasztja a visszafogott olajtermelésének újbóli felfuttatását. A tervezett emelések első részét 3 hónappal később, áprilisra tolták ki, és a jövő évi emelések ütemét is lassítják.

Az olajárak július eleje óta 17%-kal csökkentek, elsősorban a kínai gazdaság lassulása és az amerikai olajtermelés felfutása miatt. A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései jelenleg 73 dollár körül mozognak hordónként, ami túl alacsony a szaúdiak és több más OPEC-tag számára ahhoz, hogy fedezni tudják kormányzati kiadásaikat.

Az OPEC előrejelzése szerint az olajfogyasztás idén átlagosan napi 103,82 millió hordó lesz.

A 2025-re vonatkozó növekedési becsléseket 90 ezer hordóval, napi 1,4 millió hordóra csökkentette a szervezet.

Annak ellenére, hogy az OPEC az év során többször is lefelé módosította előrejelzéseit, várakozásai továbbra is jóval optimistábbak, mint a legtöbb piaci elemzőé. A szervezet 2024-re vonatkozó növekedési előrejelzése nagyjából kétszerese a Morgan Stanley és a Goldman Sachs Group Inc. várakozásainak, és jelentősen meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becsléseit is.

