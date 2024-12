Szijjártó Péter: a kijevi vezetés elutasította a karácsonyi tűzszünetet

A magyar kormány felvetette egy ukrajnai karácsonyi tűzszünet és fogolycsere lehetőségét, a kijevi vezetés azonban ezt elutasította - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI tudósítésa szerint.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során felvetette egy karácsonyi tűzszünet és egy nagy fogolycsere lehetőségét, ezt követően pedig a kormány kapcsolatba is lépett az ukrán külügyminiszterrel, Andrij Szibihával és az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, Andrij Jermakkal. "A kommunikációs csatornák minden irányban nyitva vannak, és ezeket a kommunikációs csatornákat szeretnénk is nyitva tartani a következő időszakban, hiszen ez adja a reményét annak, hogy egyszer lehet béke, lehetnek békéről szóló tárgyalások" - mondta.

"Milyen kár, hogy Zelenszkij elnök úr néhány perccel ezelőtt egy nyilvános X-bejegyzésben végül kizárta és elutasította mindazt, amiről délelőtt szó volt" - fűzte hozzá.

Orbán Viktor szintén az X közösségi portálon reagált, a magyar EU-elnökség végén újabb erőfeszítéseket tettünk a béke érdekében - írta. Hozzátette, "karácsonyi tűzszünetet és jelentős fogolycserét javasoltunk ma. Sajnálatos, hogy Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította és kizárta ezt."

Ezt megelőzően Volodimir Zelenszkij nehezményezte, hogy a magyar kormányfő telefonon felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Zelenszkij több közösségi oldalon azt írta: "Teljesen világos, hogy a valódi béke és a garantált biztonság eléréséhez amerikai elszántság, európai egység és minden partner elkötelezettsége szükséges az ENSZ Alapokmányának, céljainak és elveinek betartása mellett". Hangsúlyozta: nem szabad az egység rovására saját imidzset építeni, hanem törődni kell a közös sikerrel, mert Európa egysége az, ami mindig sikert hoz. Ismét leszögezte, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott háborúról nem szólhatnak megbeszélések Ukrajna bevonása nélkül.

Szijjártó Péter végül arra is kitért, hogy délután konzultált az energiaügyekért felelős orosz miniszterelnök-helyettessel, Alekszandr Novakkal, és tisztázták azokat a jogi megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar-orosz energetikai együttműködés, s ezáltal Magyarország energiaellátásának biztonsága fennmaradjon a jövőben is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images