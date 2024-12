Tíz horrorforgatókönyv a ChatGPT-től 2025-re

Az egyik nagy elemzőház, a Nomura összeállította listáját azokról a 2025-re várt eseményekről, amiknek a valószínűsége nagyon kicsi, a hatásuk viszont nagy lehet. És ha már elkészült a lista, megnézték azt is, hogy az AI mit gondol ezekről a black swan eseményekről.

A Nomura szakemberei összeállítottak egy tízes listát a kis valószínűségű, de potenciálisan nagy hatású eseményekről, amik 2025-ben akár be is következhetnek.

Black Swan



A Black Swan esemény egy olyan rendkívül ritka, előre nem látható, de jelentős hatású esemény, amelyre csak utólag találunk magyarázatot. A kifejezést Nassim Nicholas Taleb használta először könyvében (The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable).



A „Black Swan” esemény három fő jellemzője:



Váratlanság: Az eseményt szinte lehetetlen előre megjósolni, mivel kívül esik a megszokott tapasztalatokon és modelleken.



Jelentős hatás: Amikor bekövetkezik, óriási következményekkel jár – gazdasági, társadalmi vagy akár globális szinten.



Utólagos magyarázat: Az emberek az esemény után hajlamosak racionalizálni és úgy beállítani, mintha előre látható lett volna.



Ilyen esemény volt a 2001-es amerikai terrortámadás, a 2008-as globális pénzügyi válság vagy a Covid-19-járvány.

Az elemzőház fekete hattyúi közül több is kapcsolódik Donald Trump elnökségéhez, populista kormányzatokhoz és a mesterséges intelligenciához is.

A Nomura szakemberei megkérdezték a ChatGPT-t is arról, hogy milyen fekete hattyúkat lát előre 2025-re. Azt nem tudjuk, hogy hogyan promptolták az AI-t, a végeredmények viszont egytől egyig durván negatív kimeneteleket hoztak.

