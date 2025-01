Európa erősödött, Amerika gyengül

2023 után 2024 sem volt a légitársaságok éve, ugyanis rengeteg komplex kihívással kellett, illetve kell is még megküzdenie az iparág szereplőinek. Ezek a nehézségek természetesen a részvényárfolyamokon és az árazáson is látszódnak. Az elmúlt hónapokban azonban már több arra utaló jelet is láthattunk, hogy elkezdődhet a szektor kilábalása az elmúlt évek nehézségeit követően. A legrosszabbon talán már túl van a szektor, de vajon tényleg a légitársaságok és befektetőik éve lesz 2025?