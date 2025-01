Kiderült, hány autót adott el tavaly az AutoWallis

8 százalékkal több gépjárművet értékesített 2024-ben az AutoWallis Csoport, ezzel újabb erős évet zárt a vállalat. A legnagyobb növekedést a Kiskereskedelmi Üzletág mutatta fel, amelyben több mint 20 százalékkal bővült az új és használt gépjármű-értékesítés. Az AutoWallis növekedéséhez az organikus fejlődés mellett a tavaly lezárt felvásárlások is hozzájárultak.

Az AutoWallis Csoport 2024-ben erős évet zárt, miután a cégcsoport által eladott gépjárművek száma 7,7 százalékkal 48 386 darabra bővült.

A legnagyobb növekedést a Kiskereskedelmi Üzletág érte el: több mint ötödével (+21,9%) 9 637-re növelte újgépjármű-eladásait, míg a használt autók értékesítése ennél is nagyobb mértékben (+24%) 2 553 darabra nőtt. Tavaly is jelentős volt az organikus erősödés, amit a cseh NC Auto (Stratos) három BMW márkakereskedésének július elején lezárt felvásárlása, valamint az ősszel újonnan megnyitott budapesti Renault és Dacia kereskedés értékesítési adatai is támogattak. A számok az AutoWallis régiós szerepének növekedése mellett arra is utalnak, hogy a diverzifikált portfólió a hazai piaci növekedésnél (12,9%) nagyobb bővülést tesz lehetővé. A Kiskereskedelmi Üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 16,9 százalékkal 210 249-re emelkedett, amelyhez közel 11 százalékkal járult hozzá a cseh felvásárlás, valamint az új budapesti Dacia és Renault kereskedés.

Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága (melybe a Csoport rövid és hosszú távú gépjármű kölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) a wigo carsharing 2023-as akvizíciójának köszönhetően két és félszeresére, 376 225-re növelte a bérleti események számát. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete elsősorban a flottaracionalizálás eredményeként 3,7 százalékkal 3 830 darabra mérséklődött, miközben a bérleti napok számának 1,9 százalékos növekedése a flottaméret csökkentésével együtt a működési hatékonyság javulását jelzi.

A Nagykereskedelmi Üzletág 2024-ben 3,6 százalékkal 36 196 darabra növelte értékesítését: a képviselt márkák közül a Renault járult hozzá legnagyobb mértékben a Csoport bővüléséhez 7 001 eladott gépjárművel, ami 24 százalékkal haladja meg a márka 2023-as számait. Mindemellett jól teljesítettek a Jaguar, Land Rover márkák (+28,6%) és az Opel is (+3,5%). 2023-as kiugró teljesítményéhez képest kevésbé teljesített jól 2024-ben a SsangYong (-6,1%), melynek oka elsősorban az volt, hogy a márka számai kimagaslóak voltak 2023 első negyedévében egy az előző évről áthúzódó szállítás miatt. Az üzletág eladásainak tavalyi első negyedéves, e bázishatásra és egyszeri tételekre (a tengeri szállítás idejének növekedése) visszavezethető csökkenését az év további részében az üzletág ledolgozta, és a második negyedévtől az év végéig 3 894 gépjárművel többet értékesített, mint 2023-ban ugyanebben az időszakban.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója szerint a 2024-es értékesítési számok jól mutatják, hogy a társaság ország-, márka- és tevékenység-portfoliója hatékonyan diverzifikált, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben is jó teljesít, stabilan növekszik. Ormosy Gábor kiemelte, hogy 2025-ben az éves értékesítési számokat már a cseh Milan Král Group tavaly decemberben lezárt felvásárlása is erősíteni fogja, mely 2024-ben meghaladta a 2 200 darabot.

Az AutoWallis árfolyama az év első heteiben 1,3 százalékot emelkedett.

