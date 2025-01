Felülmúlta a várakozásokat az AI forradalom egyik legfontosabb cége

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A TSMC negyedik negyedéves árbevétele 38,8 százalékkal 868,5 milliárd tajvani dollárra nőtt, szemben a várt 850,1 milliárd tajvani dollárral.

A nettó eredmény 57 százalékkal 374,7 milliárd tajvani dollárra emelkedett, meghaladva a 366,61 milliárdos várakozást.

A kiemelkedő teljesítmény hátterében elsősorban a mesterséges intelligenciához használt chipek iránti kereslet növekedése áll.

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártójaként a TSMC olyan ügyfelek számára gyárt chipeket, mint az Nvidia és az Apple, ezért a mesterséges intelligencia trend lendületének értékelése szempontjából kiemelt jelentősége van a vállalat számainak.

A TSMC nagy teljesítményű számítástechnikai részlege, amely magában foglalja az AI és 5G alkalmazásokat, a negyedik negyedévben az árbevétel 53 százalékát adta. Ez a szegmens 19 százalékos bevételnövekedést mutatott az előző negyedévhez képest.

Brady Wang, a Counterpoint Research társigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva kiemelte:

Az AI-chipek iránti megugró kereslet a negyedik negyedévben felülmúlta a várakozásokat.

Hozzátette, hogy a bevételt az Apple legújabb iPhone 16-os modelljében lévő fejlett chipek iránti kereslet is támogatta.

A TSMC vezetősége optimista a jövőt illetően. Wendell Huang, a vállalat pénzügyi igazgatója és alelnöke az eredmények bemutatása során elmondta:

2024-ben az ügyfeleink részéről erőteljes AI-hoz kapcsolódó keresletet figyeltünk meg.

A vállalat további növekedésre számít az AI-szektorban. Huang szerint:

Az AI chipekből származó bevételeink 2024-es több mint megháromszorozódása után 2025-re is duplázást várunk

A pozitív kilátások ellenére a TSMC 2025-ben némi kihívással is szembesülhet. Az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be a Kínába irányuló fejlett félvezető-szállításokra, ami hatással lehet a vállalat működésére. Emellett Donald Trump megválasztott elnök kereskedelempolitikájával kapcsolatos bizonytalanságok is kockázatot jelenthetnek.

A TSMC részvényei jelentős növekedést mutattak 2024-ben, 81 százalékos emelkedéssel. A csütörtöki kereskedésben további 3,8 százalékos növekedést értek el.

Az európai chipgyártó vállalatok részvényei szintén emelkedtek, az ASML 3,5 százalékkal, az ASM International 3,8 százalékkal, a Besi pedig 5,1 százalékkal erősödött.

