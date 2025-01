Ma sem maradt el az új rekord a magyar tőzsdén

Portfolio 2025. január 16. 17:15

A tegnapi amerikai inflációs adatra láttunk egy komolyabb felpattanást a globális részvénypiacokon, részben ez a lendület hajtotta még ma is az európai piacokat, a pozitív nemzetközi hangulatban a magyar tőzsde új rekordot döntött, a BUX ismét új csúcson zárt, de a Magyar Telekom is történelmi csúcson fejezte be a napot.