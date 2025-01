Itt az új rekord a bitcoinnál, jó a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2025. január 20. 09:37

Az amerikai inflációs adat múlt szerdai közzététele után nagy emelkedésbe kapcsoltak az európai és amerikai tőzsdék is, mivel az adatok tükrében megnőtt a kamatcsökkentések esélye. Ami a mai napot illeti, bár az Egyesült Államokban nem lesz ma kereskedés, de Donald Trump esti beiktatására figyelhet majd az egész világ, amely politikai és gazdasági hatásai miatt is kiemelkedő esemény. Főként az hozhat izgalmakat, hogy az elmúlt évtizedben a hivatalba lépő elnökök már az első este rendeletek tömegével kezdték meg a munkájukat.



Ami a konkrét tőzsdei mozgásokat illeti: Ázsiában jó hangulatban zajlott a kereskedés, Európa piacain pedig ugyancsak kedvező a hangulat. Eközben nagy rali van kialakulóban a kriptodevizák piacán, új történelmi csúcsra ugrott a bitcoin, miközben a pénteken indított TRUMP-coin is kilőtt, ráadásul a ma beiktatásra kerülő elnök felesége, Melania Trump is elindított ma egy coint.