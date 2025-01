Itt az új rekord a bitcoinnál, jó volt a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2025. január 20. 17:44

Ázsiában jó hangulatban zajlott a kereskedés a hét első napján, és Európa piacain is ugyancsak kedvező volt a hangulat. Emelkedtek az autógyártók részvényei, miután egy kiszivárgott tervezet szerint Európa kimaradhat Trump vámháborújából. Eközben nagy rali van kialakulóban a kriptodevizák piacán, új történelmi csúcsra ugrott a bitcoin, miközben a pénteken indított TRUMP-coin is kilőtt, ráadásul a ma beiktatásra kerülő elnök felesége, Melania Trump is elindított egy coint.